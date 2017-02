Alfa Romeo Giulia Veloce in dotazione alla polizia romena FOTO

BUCAREST – L’Alfa Romeo Giulia Veloce indossa la divisa della Polizia romena. L’auto è equipaggiata con lampeggianti sul tetto, sistema di comunicazione radio e altri accessori pensati appositamente per la sua funzione pubblica.

La Giulia Veloce è spinta da un potente motore 2 litri turbo benzina da 280 CV di potenza massima e 400 Nm di coppia motrice, accoppiato ad un cambio automatico a 8 rapporti ed alla trazione integrale Q4.

La berlina italiana è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e tocca una velocità massima di 240 orari. La vettura entrerà in servizio, inizialmente per un anno, sull’autostrada A3 tra Ploieşti e Bucarest, sulla Strada Nazionale 1 e sulla circonvallazione attorno alla capitale romena.