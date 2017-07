ROMA – Auto carica di bagagli alla Fantozzi: 338 euro di multa e ritiro patente (fino a sistemazione “umana”). Caricare di bagagli all’inverosimile l’auto per le vacanze può costare caro. Non sono più i tempi delle traversate fantozziane in otto in macchina e il cocomero sul tettino. I limiti imposti dal codice stradale sono precisi, le sanzioni severe: 338 euro di multa e immediato ritiro di carta di circolazione e patente perché l’auto sia condotta in luogo idoneo ai fini di una sistemazione del carico più “umana” e soprattutto rispettosa dei limiti.

Per esempio quello di sagoma, ossia 2,55 m di lunghezza, 4 m di altezza e 12 m di lunghezza totale compresi gli organi di traino, e che non “può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo”. Può sporgere invece dalla parte posteriore, ma solo se costituito “da cose indivisibili e fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo”, purché nei limiti di cui all’articolo 61.

Poi bisogna consentire piena libertà di movimento e visibilità totale al conducente, non compromettere la stabilità del veicolo: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”, recita il codice.