Auto più vendute al mondo nel 2016: la classifica

ROMA – L’auto più venduta nel mondo nel 2016 è la Toyota Corolla, che si conferma al primo posto della classifica, superando il milione e 300mila unità e guadagnandosi, come nel 2015, il primato indiscusso. La classifica è stata stilata da Focus2move.

Al secondo posto della classifica globale si posiziona il Ford F, pick-up americano che ha guadagnato il 7,6%, grazie al modello completamente nuovo. Terza posizione e leggero calo per la Volkswagen Golf nella sua settima versione, al suo quarto anno sul mercato mondiale. La Hyundai Elantra si conferma infatti al quarto posto, guadagnando una posizione. Il nome del modello è stato utilizzato in Europa solo per la commercializzazione della terza serie (dal 2000 al 2006), in seguito sostituita dalla Hyundai i30.

Ci sono poi auto che hanno fatto salti di qualità notevoli rispetto all’anno passato. La passa dalla settima alla quinta posizione. In discesa invece la Ford Focus che, se era nella classifica 2015 al quarto posto, è scesa al settimo gradino. Stesso discorso per la Toyota Camry, scesa dal sesto al decimo posto in classifica, nel mondo. Bel salto in avanti, invece, per la Toyota RAV4, ora settima (decima nel 2015).

È andata bene anche per la Honda Civic, entrata nella top ten (nono posto) dopo il diciassettesimo del 2015. Infine, si conferma ottava la Volkswagen Polo.