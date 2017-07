ROMA – Autostrade: a chi non paga pedaggio 85 euro di multa. Il cartello ti avvisa. C’è chi riesce a non pagare il pedaggio autostradale, infilandosi chissà come dietro un automobilista che ha pagato regolarmente al casello. E’ per loro che sono stati installati i cartelli luminosi in autostrada con l’avviso “accertamenti per violazione mancato pagamento”.

Significa che è non solo la Polizia stradale a vigilare sul rispetto di questo obbligo elementare: con loro sono abilitati anche gli “accertatori” formati per questa esigenza da Aiscat, l’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori. Attraverso l’incrocio dei dati nella sala operativa centrale che monitora il passaggio ai caselli, potranno stabilire chi è entrato senza ticket. Una volta segnalata la violazione alla Polizia stradale questa sarà in grado di elevare la sanzione prevista: 85 euro di multa più la decurtazione di due punti della patente.