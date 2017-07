ROMA – Autovelox in movimento devono essere segnalati. Giudice di pace annulla sanzione. Non c’è differenza tra autovelox fissi e autovelox dinamici, quelli montati su auto della polizia in movimento: in entrambi casi le eventuali sanzioni sono valide se hanno rispettato l’obbligo di pre-segnalazione. Devono cioè essere segnalati prima ed essere ben visibili, per esempio con cartelli luminosi.

E’ la sentenza di un giudice di pace di Reggio Emilia che ha stabilito l’obbligatorietà della segnalazione estesa agli autovelox in movimento a scavalcare quanto previsto dal decreto ministeriale che invece ne disciplinava l’esclusione. Il giudice si è appellata a un principio giuridico di rango superiore su presegnalazione e visibilità dei controlli, cioè al comma 6-bis: non c’è nulla qui, sostiene la sentenza, che legittimi l’esclusione degli autovelox in movimento su presegnalazione e visibilità dei controlli.