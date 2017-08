ROMA – Bollo auto, arretrati non pagati? Cassazione: prescrizione dopo 3 anni, non 10. Chi è in ansia per vecchi bolli auto non pagati può tirare un respiro di sollievo. La Corte di Cassazione ha infatti confermato che la prescrizione delle multe per il mancato pagamento del bollo auto scade dopo tre anni, non dopo dieci.

Il succo giuridico della sentenza sta nel fatto – dice la Cassazione – che va considerata illegittima una cartella di pagamento notificata più di tre anni dopo rispetto al saldo del bollo stesso. Messa così, per il bollo auto 2017 la prescrizione scatta in pratica il primo gennaio 2020.