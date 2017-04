ROMA – È già in vigore dal 15 aprile l’ obbligo di sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi. Gli automobilisti e i motociclisti italiani hanno un mese di tempo per munirsi di gomme adatte alla stagione calda.

È ancora abbastanza diffusa nel Paese la convinzione che questa norma non sia stringente quanto quella che la precede nel periodo invernale. In realtà, quest’obbligo, se non adempiuto, prevede sanzioni rilevanti, senza contare i rischi da non sottovalutare, come il danneggiamento e addirittura lo scioglimento del battistrada degli pneumatici invernali non sostituiti (troppo sensibili alle alte temperature).

eBay, forte del suo comparto dedicato ai ricambi e accessori per veicoli, uno dei più vasti al Mondo (in ogni momento ci sono oltre 1 milione di pneumatici in vendita sul sito italiano), ha fotografato l’andamento delle vendite di pneumatici nell’ultimo anno in Italia. Ne è emerso un Paese che sempre di più ricorre all’online per prendersi cura dei propri gioielli a quattro o due ruote.

Volumi di vendita del 2016 di eBay hanno registrato il rilevante dato di 27 treni di gomme per auto o moto venduti ogni ora, con un aumento medio del 70% nei mesi interessati dal cambio gomme (aprile/maggio e ottobre/novembre) rispetto agli altri mesi dell’anno.

La Top 5 regionale per l’acquisto degli pneumatici per auto vede in pole position la Lombardia, seguita da Piemonte, Lazio, Emilia Romagna, Veneto. Anche la classifica dei centauri che acquistano più pneumatici per moto su eBay ha sempre i lombardi in prima posizione, e li vede seguire da Toscana, Lazio, Piemonte, Veneto.

Spostando lo sguardo verso la crescita nella propensione d’acquisto, si nota come siano le regioni meno pensate a essersi date con maggior intensità all’acquisto degli pneumatici su eBay. La classifica delle regioni che hanno registrato una crescita maggiore nel 2016 rispetto all’anno precedente vede in vetta Sicilia (+86%), Calabria (+83%), Umbria (+78%), Sardegna (+76%), Trentino Alto Adige (+72%).

Una chiara testimonianza di quanto l’eCommerce sia un grande alleato soprattutto delle persone che vivono nelle località più piccole o dislocate.