Chi trova un catalogo trova un tesoro: ecco come vincere una fantastica Fiat Panda

Roma – Torni a casa, apri la cassetta della posta, qualche bolletta, una cartolina, i soliti volantini e dei cataloghi.

Ne sfogli uno e mentre scopri le ultime novità in materia di arredamento, targate Mondo Convenienza, trovi una sorpresa che non ti aspetti!

Perché i nuovi cataloghi in distribuzione possono valere un tesoro.

Nel retro di copertina, infatti, troverai un codice univoco con il quale potrai vincere subito 1 delle 25 Fiat Panda, che l’azienda mette in palio con il concorso “Chi trova un catalogo trova un tesoro”.

Partecipare è semplicissimo: basterà inserire, dal 1° al 31 ottobre, sulla piattaforma www.chitrovauncatalogotrovauntesoro.it il codice e attraverso l’instant-win scoprirai subito se sei il vincitore di una Fiat Panda rossa fiammante.

Sarà possibile giocare solo una volta: ogni codice è infatti univoco e verrà associato alla email ma se non sarai fortunato all’istante non demordere, i premi non assegnati saranno rimessi in gioco con una estrazione finale di recupero che sarà effettuata il 20 novembre 2017.

Quindi, conserva gelosamente il tuo catalogo e se non lo hai ricevuto, nessun problema: è possibile richiedere un catalogo virtuale sul sito www.chitrovauncatalogotrovauntesoro.it .

E se hai bisogno di un promemoria ad ottobre per partecipare al concorso puoi iscriverti alla newsletter eventi Mondo Convenienza inviando una mail attraverso il portale http://eventi.mondoconv.it/Newsletter/.

Il regolamento completo è disponibile qui.