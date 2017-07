Enric Saurì, pilota spagnolo morto in un incidente alla 24 ore di Catalogna

ROMA – Nuovo lutto per il mondo delle due ruote in un 2017 che verrà ricordato come l’anno nero del motociclismo. A perdere la vita stavolta è stato il 33enne Enric Saurì in un terribile incidente durante la 24 ore di Catalogna, la gara che ogni anno va in scena sul tracciato spagnolo nel mese di luglio e che richiama molti appassionati del mondo dei motori.

Il pilota spagnolo, che correva con la Yamaha YZF-R1 numero 54 del team Motos Gaspar Granollers Yamaha, concessionario dove lavorava nella vita di tutti i giorni, ha perso il controllo della sua moto mentre affrontava curva 1, andando a sbattere violentemente contro le protezioni ad altissima velocità in un modo decisamente anomalo. Immediati i soccorsi giunti sul luogo, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate ai soccorritori; trasportato d’urgenza all’Hospital General de Granollers per lui non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto per sperare di salvarlo. A rendere noto il decesso del centauro spagnolo è stato il circuito catalano che torna a piangere la morte di un motociclista dopo quella di Salom, scivolato mentre partecipava al Gran Premio valido per la classe Moto2.

Saurì, che aveva già partecipato a diversi edizioni della celebre corsa endurance, lascia una moglie e un figlio. Gli organizzatori della corsa non hanno annullato l’evento, ma lo sfortunato centauro sarà ricordato con un minuto di silenzio mentre non ci sarà nessuna premiazione o cerimonia alla fine della corsa in segno di lutto.