F1 BAHRAIN STREAMING GRATIS RAIPLAY, COME VEDERE IL GP IN DIRETTA – Il terzo appuntamento della stagione del mondiale di Formula 1 si disputerà in Bahrain domenica 16 aprile alle 17:00 e verrà trasmessa su Sky Sport F1 e Rai 1.

Il Gp del Bahrain sarà la prima gara del campionato 2017 trasmessa in diretta sulla Rai, che affiancherà le sue immagini a quelle visibili sulla pay tv Sky. Sarà possibile assistere alla gara anche in streaming live su Rai Play (clicca qui) oltre che, solo per gli abbonati, su SkyGo.

Lewis Hamilton vota Sebastian Vettel come avversario ideale al quale contendere il titolo mondiale 2017 della Formula 1. “Sicuramente tra Mercedes e Ferrari la battaglia di quest’anno è più emozionante”. “Qui in Bahrain ci aspetta un’altra gara dura – ha aggiunto il pilota della Mercedes – la Ferrari è forte, ha dimostrato in Australia di essere veloce con caldo ed essendocene qui ancora di più ce l’aspettiamo ancora più vicina”.

Il circuito. La natura del Sakhir mette a dura prova motore, gomme, cambio e impianto frenante. Si tratta di una pista da medio-alto carico aerodinamico, nonostante la presenza di quattro tratti rettilinei in cui si raggiungono alte velocità di punta. Ma si sa, la velocità non è tutto: il compromesso nel downforce è fondamentale per non diventare facile preda degli avversari nei quattro rettilinei presenti e al tempo stesso il giusto livello di resistenza aerodinamica aiuta la monoposto a decelerare adeguatamente, senza gravare troppo sull’impianto frenante già particolarmente sollecitato. Non bisogna dimenticare che alla fine di quei rettilinei c’è sempre una gran staccata dove si registrano decelerazioni anche superiori ai 5G. L’asfalto abrasivo e le alte temperature ambientali sono altre due peculiarità del Sakhir. Ogni pilota sa bene quanto sia importante la gestione delle gomme in una pista da trazione come quella del Bahrain, per questo è lecito aspettarsi una cura maniacale per le coperture firmate Pirelli. Così come a Shanghai la scorsa settimana anche questa volta team e piloti avranno a disposizione le mescole Red Supersoft (7 set), Yellow Soft (4 set) e White Medium (2 set).