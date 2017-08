SPA – Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gp del Belgio di F1 sul circuito di Spa. Il pilota inglese della Mercedes ha ottenuto la sua 68/a pole della carriera, eguagliando così il record Michael Schumacher. A fianco di Hamilton partirà in prima fila la Ferrari di Sebastian Vettel. Seconda fila per la Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Kimi Raikkonen.

Aggiunge la Gazzetta dello Sport:

Proprio sulla pista dove ha esordito il leggendario 7 volte iridato, con un clamoroso 1’42″553 Hamilton, che si è anche commosso nel ricevere da Ross Brawn un messaggio di congratulazioni della moglie di Michael, ha messo in fila proprio Vettel. Terzo tempo per l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, quarto per la seconda rossa di Kimi Raikkonen. Quinto e sesto posto per le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo.