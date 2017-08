SPA – Formula 1: Gp F1 a Spa domenica 27 agosto: come vederlo in streaming e diretta tv. Torna la Formula Uno dopo il Gran Premio di Ungheria con la doppietta Ferrari.

La gara sarà visibile in diretta su Sky e in differita sulla Rai: in esclusiva, solamente su SKY Sport F1 HD, la RAI, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato SKY Sport F1 HD. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, i canale di riferimento saranno Rai Due per la gara e qualifiche e Rai Sport per le libere in differita e i vari approfondimenti.

Entrambe le emittenti garantiranno la possibilità di seguire il Gran Premio in streaming video. In particolare, per gli abbonati SKY Sport F1 HD c’è la possibilità di sfruttare il servizio SKY GO, mentre per lo streaming gratuito si potrà seguire la gara attraverso il sito Internet ufficiale della Rai, che però logicamente trasmetterà la differita.

La programmazione di Sky per il weekend:

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

Ore 15.00: Conferenza stampa Piloti

Ore 17.00: Paddock Live Pit Walk

VENERDÌ 25 AGOSTO

Ore 8.25: GP3 – Prove libere

Ore 09.45: Paddock Live

Ore 10.00: F1 – Prove libere 1

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 11.55: F2 – Prove libere

Ore 13.45: Paddock Live

Ore 14.00: F1 – Prove libere 2

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.15: F2 – Qualifiche

Ore 17.10: GP3 – Qualifiche

Ore 18.00: GP3 – Prove libere

Ore 19.00: Paddock Live Show

Ore 19.30: conferenza stampa Team Principal

SABATO 26 AGOSTO

Ore 9.40: Porsche Super Cup – Qualifiche

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: F1 – Prove libere 3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 13.00: Paddock Live Qualifiche

Ore 14.00: F1 – Qualifiche (repliche alle 20.15, 22.15 e 24 sul canale 207)

Ore 15.15: Paddock Live Qualifiche

Ore 16.00: F2 – Gara

Ore 17.30: GP3 – Gara 1

Ore 18.30: Porsche Super Cup – Gara 1

Ore 19.30: Paddock Live Show

DOMENICA 27 AGOSTO

Ore 8.55: GP3 – Gara 2

Ore 10.10: F2 – Sprint race

Ore 11.20: Porsche Supercup – Gara 2

Ore 12.25: Paddock Live

Ore 14.00: F1 – Gara (replica alle 17 su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Mix HD)

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live – Ultimo Giro

Ore 19.00: Race Anatomy F1

ORARI RAI – Differita

Venerdi 25 Agosto 2017

Prove Libere 1 – Dalle ore 15:30 – Differita su RAI Sport

Prove Libere 2 – Dalle ore 18:30 -Differita su RAI Sport

Sabato 26 Agosto 2017

Prove Libere 3 – Dalle ore 15:00 – Differita su RAI Sport 2

Qualifiche – Dalle ore 18:00 -Differita RAI 2

Domenica 27 Agosto 2017

Gara – Dalle ore 21:00 -Differita RAI 2