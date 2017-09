F1, Gp Monza streaming: dove vederlo, orari, diretta tv

MONZA – L’edizione numero 70 del GP d’Italia, che si correrà sul circuito di Monza, regalerà agli appassionati di Formula 1 un nuovo emozionante duello tra Vettel e Hamilton. Ecco come non perdervi neanche un minuto dello spettacolo.

Una “marea rossa” è pronta a invadere l’Autodromo brianzolo tempio della velocità, con la Ferrari di Sebastian Vettel che si presenta da leader del campionato con 7 punti di vantaggio sul rivale Lewis Hamilton, nonostante la vittoria del pilota Mercedes in Belgio. Di seguito gli orari per seguire il Gran Premio d’Italia: libere, qualifiche e gara saranno tutte trasmesse in tv, su Sky e in chiaro sulla Rai.

Venerdì 1 settembre 2017

10:00 Prove libere 1 (diretta su Rai Sport Hd e Sky Sport F1 hd)

14:00 Prove libere 2 (diretta su Rai Sport hd e Sky Sport F1 hd)

Sabato 2 settembre 2017

11:00 Prove libere 3 (diretta su Rai Sport hd e Sky Sport F1 hd)

14:00 Qualifiche (diretta su Rai 2 e Sky Sport F1 hd)

Domenica 3 settembre 2017

14:00 Gara (diretta su Rai 1 – streaming Rai.tv – e Sky Sport F1 hd)

Classifica piloti Mondiale F1

1 VETTEL (Ferrari) 220

2 HAMILTON (Mercedes) 213

3 BOTTAS (Mercedes) 179

4 RICCIARDO (Red Bull) 132

5 RAIKKONEN (Ferrari) 128

Classifica costruttori Mondiale F1

1 MERCEDES 392

2 FERRARI 348

3 RED BULL 199