F1, Gp Ungheria: prima fila Ferrari, Vettel in pole

BUDAPEST – Prima fila tutta Ferrari nel Gp d’Ungheria di Formula 1. Sebastian Vettel ha infatti conquistato la pole position, precedendo il compagno di squadra Kimi Raikkonen. Seconda fila per le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton.

Vettel ha chiuso con il tempo di 1’16”276, precedendo di 168 millesimi Raikkonen. Due e quattro decimi di ritardo, rispettivamente, per le Mercedes del finlandese e dell’inglese. Alle loro spalle, partiranno in terza fila le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, staccate di circa mezzo secondo dal tedesco.

Settimo posto in griglia per Nico Huelkenberg, con la Renault, ottavo e nono per le McLaren di Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne, decimo per Carlos Sainz con la Toro Rosso.

“Grande, grande lavoro, grazie a tutti, eccezionale lavoro”: così Sebastian Vettel, fresco di pole position al Gp di Ungheria che si corre domani all’Hungaroring. “La macchina ha registrato oggi bei progressi – ha detto Vettel, alla 48/a pole in carriera – mi piace tanto questa pista, però attendiamo domani. Abbiamo lavorato sodo – risponde il pilota tedesco dopo le difficoltà palesate ieri nelle ‘libere’ – Le ultime gare non sono state grandiose ma adesso cerchiamo di fare il meglio. Sono contento del livello raggiunto, ma non dobbiamo dimenticare dove eravamo 12 mesi fa e dove stiamo adesso, l’obiettivo principale è però quello di domani e il risultato e il tifo di di oggi sono sicuramente una bella iniezione di fiducia”.

Prima fila anche per l’altro ferrarista Kimi Raikkonen che però non nasconde un pizzico di rimpianto: “Peccato, perchè sono salito sul cordolo e ho perso un po’ di tempo. Sono un pochino deluso perchè sentivo la pole a portata di mano”.