F1 mercato, Hamilton – Vettel: prende forma lo scambio clamoroso

F1 –prende forma loI due piloti di spicco del Mondiale di Formula Uno potrebbero scambiarsi scuderia. Sarebbe uno scambio clamoroso in virtù dell’enorme rivalità che intercorre tra Mercedes e Ferrari.

Infatti, come riportano vari siti dedicati alle quattro ruote, il contratto di Vettel è in scadenza a fine anno. Se non rinnovasse la Mercedes sarebbe pronta a ricoprirlo d’oro pur di avere ancora un tedesco al volante dopo l’addio di Nico Rosberg.

Difficilmente, però, Lewis Hamilton accetterebbe un compagno di squadra così scomodo, anche se i rapporti tra i due sono ottimi: la sua strada, dunque, condurrebbe dritta dritta verso quella Ferrari che ha sempre ammesso di sognare.

