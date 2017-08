ROMA – Un omaggio a Michael Schumacher. Mentre un silenzio rispettoso è sceso sulla degenza dell’ex campione tedesco, nella sua casa in Svizzera, dopo l’incidente sugli sci del 2013, il figlio Mick farà sabato prossimo un giro dimostrativo a bordo della Benetton del ’94, per celebrare i 25 anni dalla prima vittoria del papà in un Gp del Mondiale di Formula 1.

A ufficializzarlo, secondo quanto riporta Eurosport, la portavoce della famiglia, Sabine Kehm. Sul circuito belga dove domenica si correrà il Gp, Schumacher colse la sua prima vittoria il 30 agosto del ’92: la Benetton di quel giorno non può essere usata per motivi meccanici e di assicurazione, così Schumi jr, 18 anni e una carriera al volante che ripercorre le tappe del padre (corre ora in Formula3), userà la vettura di due stagioni dopo.