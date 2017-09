MONZA – C’è chi come Lewis Hamilton gioca alla playstation e chi si diverte con in spalla la telecamera di un operatore tv come Daniel Ricciardo della Red Bull, che si è infilato nel box della Mercedes, prima di puntare l’obiettivo verso il pubblico.

I piloti si distraggono anche così in attesa che riprendano le qualifiche del Gp d’Italia di Formula 1, interrotte da circa due ore per la pioggia che continua a cadere su Monza. Nel motorhome della Mercedes Hamilton e il compagno di scuderia Valtteri Bottas hanno dato vita a una sfida con i videogiochi, trasmessa in diretta dalle tv e sui social network del pilota inglese.

Di fronte ai box i meccanici della Williams si sono concessi qualche palleggio con un pallone assieme a Felipe Massa, mentre gli addetti del circuito stanno cercando di asciugare la pista, con gli spazzafoglie a motore, scope e con un trattore su cui è montata una sorta di maxi phon.