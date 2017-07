Formula 1 Gp Austria streaming, dove vedere la diretta

FORMULA 1 GP GERMANIA STREAMING, DOVE VEDERE LA DIRETTA – La Formula 1 torna in pista sul circuito ‘Red Bull Ring’ per il Gp Austria, nona prova del campionato mondiale 2017. Dopo l’ultima gara di Baku, con il contatto Vettel-Hamilton e il trionfo di Ricciardo, si preannuncia di nuovo un duello infuocato tra Ferrari e Mercedes, con il pilota della Rossa deciso a difendere la sua posizione alla guida alla classifica.

Gli appassionati potranno seguire la sfida in diretta: libere, qualifiche e gara, domenica 9 luglio alle ore 14, saranno trasmesse live su Sky Sport F1 hd (canale 207 del satellitare e in streaming su SkyGo) e anche in chiaro su Rai 1 (visibile in live streaming su Rai Play).

La classifica piloti:

1. Vettel: 153 punti

2. Hamilton: 139

3. Bottas: 111

4. Ricciardo: 92

5. Raikkonen: 73.