Formula 1, Gp Baku griglia di partenza: Hamilton pole, Ferrari in seconda fila

BAKU – Prima fila Mercedes nel Gran Premio dell’Azerbaigian di Formula 1 a Baku. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Terza la Ferrari di Kimi Raikkonen davanti all’altra Rossa di Sebastian Vettel.

Quinta posizione sulla griglia di partenza del Gp dell’Azerbaigian per la Red Bull di Max Verstappen davanti alle Force India di Sergio Perez ed Esteban Ocon. Poi le Williams di Lance Stroll e Felipe Massa, mentre a chiudere la top ten è la Red Bull di Daniel Ricciardo fermatasi in pista a tre minuti dal termine delle qualifiche. Contrattempo che ha costretto i commissari di gara a esporre bandiera rossa e a far ripartire le qualifiche con un ultimo giro secco a disposizione per tutti.

GRIGLIA DI PARTENZA:

PRIMA FILA

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:40.593

2 Valtteri Bottas (Mercedes) +0.434

SECONDA FILA

3 Kimi Raikkonen (Ferrari) +1.100

4 Sebastina Vettel (Ferrari) +1.248

TERZA FILA

5 Max Verstappen (Red Bull) +1.286

6 Sergio Perez (Force India) +1.518

QUARTA FILA

7 Esteban Ocon (Force India) +1.593

8 Lance Stroll (Williams) +2.160

QUINTA FILA

9 Felipe Massa (Williams) +2.205

10 Daniel Ricciardo (Red Bull) +2.821

SESTA FILA

11 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1:43.186

12 Kevin Magnussen (Haas) 1:43.796

SETTIMA FILA

13 Nico Hulkenberg (Renault) 1:44.267

14 Pascal Wehrlein (Sauber) 1:44.603

OTTAVA FILA

15 Carlos Sainz (Toro Rosso) 1:43.347 (penalizzato di 3 posizioni)

16 Romain Grosjean (Haas) 1:44.468

NONA FILA

17 Marcus Ericsson (Sauber) 1:44.795

18 Jolyon Palmer (Renault) – no time – (possibile partenza dalla pit lane)

DECIMA FILA

19 Stoffel Vandoorne (McLaren) 1:45.030 (penalizzato di 30 posizioni)

20 Fernando Alonso (McLaren) 1:44.334 (penalizzato di 40 posizioni)