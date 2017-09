Formula 1, GP Singapore streaming: dove vedere la gara in diretta

Si riaccendono i motori della Formula 1. Domenica 17 settembre si correrà il Gp di Singapore, quattordicesimo appuntamento di questo Mondiale 2017. Sul circuito di Marina Bay si correrà, come di consueto per questo Gran Premio, in notturna con luci artificiali.

La Ferrari punta tutto su Singapore per riportare Sebastian Vettel in testa alla classifica piloti. Il circuito ad alto carico aerodinamico di Marina Bay dovrebbe favorire le Rosse e la Red Bull. E’ stato lo stesso Lewis Hamilton, in vetta alla classifica, ad ammettere il pericolo: “È probabile che questo di Singapore non sarà uno dei weekend più facili per noi. La Ferrari e anche la Red Bull potenzialmente hanno la macchina più forte, ma di certo la Mercedes non parte battuta”, ha detto il britannico.

Ecco gli orari tv di libere, qualifiche e gara per seguire il Gran Premio di Singapore live

Venerdì 15 settembre 2017

10:30 Prove libere 1 (diretta su Rai Sport hd e Sky Sport F1 hd)

14:30 Prove libere 2 (diretta su Rai Sport hd e Sky Sport F1 hd)

Sabato 16 settembre 2017

12:00 Prove libere 3 (diretta su Rai Sport hd e Sky Sport F1 hd)

14:55 Qualifiche (diretta su Rai 2 e Sky Sport F1 hd)

Domenica 17 settembre 2017

14:00 Gara (diretta su Rai 1 e Sky Sport F1 hd) / Streaming su SkyGO (clicca qui).