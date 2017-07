FORMULA 1 SILVERSTONE STREAMING, DOVE VEDERE LA DIRETTA DEL GRAN PREMIO – La Formula 1 fa tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2017, decima tappa del Mondiale. Dopo la vittoria al Gp d’Austria del finlandese Vallteri Bottas, che ha preceduto il ferrarista Sebastian Vettel, vedremo se come lo scorso anno l’idolo di casa Lewis Hamilton, riuscirà a portare a casa la vittoria.

In classifica è Vettel a dominare con 171 punti, venti in più del rivale britannico. Ma la sfida Vettel-Hamilton è sempre infuocata, mentre Bottas cercherà di replicare il successo in Austria. Gli appassionati potranno seguire la sfida in diretta: libere, qualifiche e gara saranno trasmesse live su Sky Sport F1 hd (canale 207 del satellitare) e in differita su Rai Sport hd. Di seguito tutti gli orari tv.

Venerdì 14 luglio – Prove libere 1, in diretta su Sky SportF1 hd alle 10 (ora italiana), differita alle 15.30 su Rai Sport + hd. Alle 14 tocca alle prove libere 2, da seguire in diretta su Sky SportF1 hd, differita alle 00.35 su Rai Sport + hd.

Sabato 15 luglio – Prove libere 3, in diretta su Sky Sport F1 hd alle 11, differita alle 18 su rai Sport +hd. Alle 14 sintonizzati sulle qualifiche: anche queste saranno trasmesse live su Sport F1 Hd, e alle 19:25 Pit Lane + differita su Rai 2.

Domenica 16 luglio – Semaforo verde alle 14: diretta del Gran Premio su Sky Sport F1 hd e alle 21 Pole Position + differita su Rai 2.