Jeep Cherokee scala la montagna sfidando la forza di gravità VIDEO

ROMA – Una Jeep Cherokee sfida la forza di gravità riuscendo a risalire lungo una salita di quasi 90 gradi. L’auto, con bandiera del Buthan, mostra tutte le sue caratteristiche in questo video Facebook pubblicato dall’account Jeepfreeeks.

Il filmato è diventato virale in pochi giorni, raggiungendo 55 milioni di visualizzazioni.

Il video arriva negli stessi giorni in cui Fiat Chrysler Automobiles annuncia che c’è stato un boom di ricerche di auto Jeep e Alfa Romeo sul sito AutoScout24, sito che si occupa della compravendita di veicoli online.

Da gennaio a marzo di quest’anno, infatti, il gruppo ha messo a segno un incremento pari al 39,96%, rispetto allo stesso periodo del 2016. Per quanto riguarda i due brand le ricerche di vetture dello storico marchio di fuoristrada hanno registrato un aumento del 46,89% mentre quelle delle sportive di Arese del 45,49%.

Incremento importante anche per la Fiat che ha fatto segnare un +41,32%, e per la Maserati che si è resa protagonista di un aumento del 34,58%. Segue un’altra casa torinese, la Lancia, che ha registrato un aumento del 40%. Trend in crescita anche per Abarth, che realizza le versioni ‘pepate’ delle Fiat (550 e 124), che ha realizzato nello stesso periodo un aumento delle ricerche 32%.

Sul fronte dei modelli la vettura più ricercata del marchio americano in questo primo trimestre è risultata la Renegade; segue la Grand Cherokee; terzo il fuoristrada Wrangler.

I riflettori sono puntati, però, in particolare sull’Alfa Romeo, anche in virtù dell’entrata in commercio di nuovi prodotti, come Stelvio e Giulia. A conferma del ritrovato interesse nei confronti delle Alfa con la trazione sull’asse posteriore, si pensi che la piccola e sportivissima 4C si piazza subito dietro relegando la Giulietta, una ‘tutta avanti’ pura, al terzo posto.