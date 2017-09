ROMA – “Questo campionato mi auguro lo vinca Dovizioso. Siamo due piloti Ducati: se posso aiutarlo, nessun problema. Ma tra il suo mondiale e una mia vittoria in gara, allora scelgo la seconda”. Sono le parole di Jorge Lorenzo a Repubblica. Il pilota maiorchino della Ducati, con questa affermazione, ha fatto arrabbiare e non poco i tifosi di Dovizioso, leader del motomondiale.

Nell’intervista gli si ricorda che Dovizioso guadagna 10 volte meno di lui. E Jorge risponde: “Dovizioso è comunque molto bravo. Se in passato non ha vinto molto, è perché ha trovato tanti avversari di livello. Se hai la fortuna di correre in stagioni più modeste puoi vincere 5 o 6 titoli ed essere considerato uno dei migliori della storia”.

Un riferimento a Valentino Rossi? Quando gli chiedono se allude al Dottore, lo spagnolo ribatte: “Non solo, anche ad altri. Gibernau, Biaggi e Capirossi erano piloti bravi. Ma con Marquez, Stoner, Lorenzo e Pedrosa, il livello si è alzato moltissimo. E vincere è diventato molto difficile”.