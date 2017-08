LONDRA – Ve la immaginate una gara tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton? A lanciare la sfida è stato il tre volte campione del mondo di Formula 1 che in un’intervista a Channel 4 ha rivelato: “Amo troppo le moto e andrò sicuramente a lottare con Rossi al Ranch per combattere nel dirt track”.

Il Dottore e il pilota della Mercedes si conoscono da tempo e sono amici. Hamilton ha inoltre precisato a Channel 4: “Poi proverò una MotoGP in qualche modo, ma senza competizioni perché non credo di essere in grado di lottare con le generazioni di 17enni e 18enni”.

E già da giugno Valentino Rossi lo attende a braccia aperte: “Lewis può venire quando vuole al Ranch – aveva detto – doveva venire lo scorso dicembre ma poi non se n’è fatto nulla. Però per uno veloce come lui le porte sono sempre aperte”.

La battaglia tra i campionissimi potrebbe quindi avvenire a dicembre prossimo, quando entrambi avranno concluso le loro stagioni agonistiche.