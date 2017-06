ROMA – Max Biaggi resta in terapia intensiva ed è stato sottoposto ad un nuovo intervento il 21 giugno per liberare il polmone. Le condizioni del campione di moto, ricoverato dal 9 giugno per un incidente al circuito del Sagittario a Latina durante un allenamento, restano delicate ma sembra essere in via di recupero. Al suo fianco resta sempre la compagna Bianca Atzei, che anche sui social network manifesta tutto il suo amore per Biaggi. L’ultimo post su Instagram mostra una foto insieme e il messaggio: “Sono qui che ti aspetto”.

Dopo la grande paura per il campione, ora il peggio sembra essere passato. Max Biaggi resta in ospedale, le fratture alle costole si sono rivelate decisamente serie, e ci vorrà del tempo per il recupero totale. Intanto la compagna lo sostiene e gli dimostra tutto il suo amore, anche sui social con questo tenero post del 21 giugno: