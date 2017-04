ROMA – Il weekend di Formula 1 in Barhein verrà ricordato, oltreché per la vittoria di Vettel, anche per il duro scontro tra Max Verstappen e Felipe Massa.

Tutto è iniziato sabato, quando il pilota tedesco della Red Bull ha accusato il pilota brasiliano della Williams di avergli rovinato le squalifiche. Il punto è come lo ha accusato, ovvero affermando: “Beh è brasiliano, non c’è nulla da aggiungere”.

Un insulto razzista al quale ha replicato con una minaccia l’ex ferrarista: “Io non ho fatto nulla. Lui verrà a correre a San Paolo. Non conosce i brasiliani, deve stare attento a quello che dice”.