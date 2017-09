Project One Concept ed è l’hypercar a due posti della Mercedes che presenterà al salone di Francoforte. One come la Formula da cui deriva. Mille cavalli e una velocità di punta che supera i 350 chilometri orari.

La supercar avrà un motopropulsore da 1.6 V6 turbo più quattro motori elettrici, “curato” dagli esperti di Mercedes-AMG High Performances e dai tecnici del team Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Non è un caso che al volante della nuova nata, nella serata del suo debutto in società, ci fosse Lewis Hamilton, accompagnato dal boss della scuderia tedesca Toto Wolff.

Di Project One ne verranno realizzate 275 e costeranno 2 milioni e 275 mila euro ciascuna. Pare che siano state già tutte ordinate, e che siano tre i fortunati e facoltosi clienti italiani (dai nomi rigorosamente top secret) ad essersene accaparrata una.