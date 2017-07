Mercedes Classe X, il primo pick-up della Stella VIDEO YOUTUBE

ROMA – Anche Mercedes ha il suo Pick-up. La casa automobilistica tedesca ha presentato la Classe X, che sarà protagonista al Salone di Francoforte di settembre e debutterà sul mercato europeo a novembre. La gamma è composta da tre versioni: Pure, Progressive e Power. Sotto il cofano si potrà scegliere tra i motori diesel a quattro e sei cilindri. Svelato già il prezzo di partenza sul mercato tedesco: 37.294 euro.

Relativamente alle motorizzazioni, la Classe X debutterà sul mercato europeo il motore diesel quattro cilindri da 2.3 litri che sviluppa 163 CV, sulla versione 220d, e 190 CV sula 250d. Per il motore V6 diesel bisognerà invece aspettare il prossimo anno, quando il nuovo propulsore verrà introdotto nella gamma insieme al selettore di guida Dynamic Select con cinque modalità: Comfort, Eco, Sport, Manual e Offroad.

Al debutto il pick-up dispone della trazione posteriore e della trazione integrale 4Matic, mentre nel 2018 con il V6 arriverà il sistema 4WD permanente. Per quanto riguarda il cambio Mercedes propone il manuale a 6 marce o l’automatico a 7 velocità. Un motore benzina da 165 CV verrà commercializzato in alcuni mercati, come Marocco e Dubai. Il pick-up di Mercedes sarà disponibile anche in una variante con altezza rialzata da terra di ulteriori 20 mm, mentre l’intera gamma adotterà sospensioni indipendenti per il massimo del comfort di guida.