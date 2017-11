ROMA – Dozzine di video con titoli come “Michael Schumacher Ski Helmet Cam Before Accident” sono stati pubblicati su YouTube, ma in realtà sono falsi. Molti infatti contengono filmati di sci non correlati con quelli del pilota di Formula Uno. Gli YouTuber possono monetizzare i loro canali, il che significa che alcuni utenti potrebbero persino guadagnare denaro pubblicando video falsi, in questo caso sull’incidente di Schumacher.

Il pilota tedesco, 48 anni, ha riportato una lesione cerebrale dopo essere caduto battendo la testa su una roccia mentre sciava con suo figlio nel dicembre del 2013. Attualmente vive a Ginevra, dove riceve assistenza 24 ore su 24 da un team di 15 infermieri e medici. La moglie Corinna Betschi ha ripetutamente implorato la privacy mentre il marito si riprende.