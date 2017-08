SPIELBERG- Andrea Dovizioso con la Ducati ha vinto il Gp d’Austria, undicesima prova del motomondialeche si è disputata sul circuito del Red Bull Ring.

Secondo e terzo posto per le Honda di Marc Marquez e Dani Pedrosa. Quarto Jorge Lorenzo con la seconda Ducati ufficiale. Settimo Valentino Rossi con la Yamaha.

Per Dovizioso è il terzo successo stagionale, dopo quelli d’Italia ed in Catalogna. Un testa a testa spettacolare tra il pilota forlivese e Marquez ha infiammato gli ultimi giri di gara, dopo che i due si erano superati a vicenda varie volte. Nella classifica piloti del mondiale Marquez resta in testa con 174 punti, ma Dovizioso si porta a -16. Seguono Vinales a -24, Rossi a -33, Pedrosa a -35.