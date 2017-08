ROMA – Il mondiale della MotoGP ha un nuovo leader. E’ Andrea Dovizioso che dopo l’ultima vittoria sul circuito di Silverstone ha sorpassato Marquez in classifica. Ora Dovizioso ha 9 punti su Marquez e 13 su Vinales, secondo al traguardo in Gran Bretagna.

Il grande rimpianto nel Gp di Silverstone è per Valentino Rossi, in testa dalla prima curva fino a 3 giri dalla fine e calato nel finale, presumibilmente per quel cedimento della gomma che aveva messo in preventivo, ma che non si è rivelato così invalidante, come confermato dal 2° di Vinales, con una gomma morbida al posteriore.

Ora, a sei Gp dal termine, la classifica è molto corta in vetta e vede sulla carta almeno quattro pretendenti al titolo iridato. E fra due settimane si correrà sul circuito di Misano, un circuito caro a Dovizioso e Valentino.

CLASSIFICA MOTOGP:

1- Andrea Dovizioso (Ducati): 183

2- Marc Marquez (Honda): 174

3- Maverick Vinales (Yamaha): 170

4- Valentino Rossi (Yamaha): 157