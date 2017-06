MOTOGP Assen, griglia di partenza: Johann Zarco in pole, Valentino Rossi quarto

ASSEN – MOTOGP ASSEN: griglia di partenza. Johann Zarco ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Olanda classe MotoGp. Sulla pista bagnata di Assen, il pilota francese della Yamaha non ufficiale ha preceduto la Honda di Marc Marquez e la Ducati non ufficiale di Danilo Petrucci. Quarto tempo e seconda fila per la Yamaha di Valentino Rossi. Solo nona la Ducati di Andrea Dovizioso caduto a metà della qualifiche. Decimo tempo per l’Aprilia di Sam Lowes.

In difficoltà il leader del Mondiale Marc Vinales che non è riuscito ad andare oltre l’undicesimo tempo davanti alla Honda di Dani Pedrosa. Ancora più indietro la Ducati di Jorge Lorenzo solo ventunesimo. Sedicesima la Suzuki di Andrea Iannone dietro all’Aprilia di Aleix Espargaro.

1 Zarco

2 Marquez

3 Petrucci

4 Rossi

5 Redding

6 Folger

7 Bautista

8 Crutchlow

9 Lowes

10 Vinales

11 Dovizioso

12 Pedrosa

13 Miller

14 Baz

15 A.Espargaro

16 Iannone

17 Riins

18 Abraham

19 P.Espargaro

20 Barbera

21 Lorenzo

22 Smith

23 Rabat