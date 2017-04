MOTOGP AUSTIN STREAMING, DOVE VEDERE LA DIRETTA – Maverick Vinales si presenta al via del terzo appuntamento del Mondiale MotoGp che si correrà negli Usa domenica 23 aprile sul circuito di Austin, in Texas, con il ruolo di leader della classifica a punteggio pieno dopo i successi in Qatar e Argentina. Alle spalle del pilota catalano della Movistar Yamaha in classifica c’è il compagno di squadra Valentino Rossi, terzo in Qatar e secondo a Termas de Rio Hondo.

Alla vigilia del Gp degli Stati Uniti ad Austin, Valentino Rossi, ha le idee chiare su come fare per riprendere il suo compagno e leader del Mondiale Maverick Vinales e tenere a bada il campione del mondo Honda che dovrà rifarsi dopo le due deludenti prime prove della stagione. “I test invernali non sono stati fantastici, ho sofferto nelle prove ma ho fatto due buone gare con buoni punti – ricorda Rossi – Tuttavia mi aspettavo di essere più forte in Argentina dopo il Qatar anche nelle prove ma non è successo. Questa è una pista molto particolare e difficile, ci sono molte curve, è molto esigente con le gomme. Mi accontenterei di fare punti o finire sul podio”.

Sicuro di sé in conferenza stampa il leader del campionato Vinales con le prime due vittorie nelle prime due gare della stagione: “Dobbiamo essere molto precisi e lavorare bene sulle gomme, guardando il record di Marc, è lui l’uomo da battere. Sappiamo che se diamo il 100% possiamo lottare per la vittoria. La moto ha funzionato molto bene nelle prime due gare, qui vogliamo spingere al massimo e lavorare sodo per la gara”.

Ha gran voglia di risorgere invece Marc Marquez: “Non è stato il miglior inizio di stagione, ma la cosa importante è che mi sento bene sulla mia moto. Questo è il circuito migliore per dare un indirizzo positivo a questa stagione. In Argentina è vero che sono caduto ma ero in testa e mi sentivo forte. Qui andrebbe bene anche il podio, ma – conclude il campione del mondo della Honda – vediamo se possiamo lottare per la vittoria. Dobbiamo migliorare e lavorare sodo. Penso positivo e il livello c’è”.

Il Gp degli Stati Uniti ad Austin sarà visibile, dalle 21, in esclusiva su Sky Sport e in differita su Tv8 a mezzanotte. Inoltre per chi volesse assistere al Gp in streaming live c’è la possibilità di vederlo su SkyGo e in differita sul sito di Tv8.