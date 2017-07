MotoGp Germania, ordine arrivo: Marquez trionfa, Valentino Rossi quinto

Sachsenring (Germania) – Lo spagnolo della Honda Marc Marquez ha vinto il gran premio di Germania nella classe motogp che si è disputato sul circuito del Sachsenring. Secondo posto per Jonas Folger, poi Dani Pedrosa. Valentino Rossi è quinto, Dovizioso ottavo. Il circuito del Sachsenring continua a portare bene alla Honda, che qui aveva vinto per setto volte consecutivamente e ora sono otto. Marquez, oggi al quinto successo personale di fila in Motogp su questa pista, ha dominato la gara fin dall’inizio, l’unico a tallonarlo fino alla fine è stato il tedesco Jonas Folger su Yamaha, poi giunto secondo, distanziato di 3″310.

Al terzo posto l’altro spagnolo della Honda Dani Pedrosa a 11″546. Quarta posizione per Maverick Vinales e quinto Valentino Rossi, compagni di squadra sulla Yamaha, entrambi con oltre 14 secondi di ritardo sul vincitore. Ancora più lontano il leader della classifica iridata Andrea Dovizioso, su Ducati, finito ottavo, posizione che gli costa anche lo scavalcamento in vetta da parte di Marquez, che ora è in testa con 129 punti, seguito da Vinales con 124 e dallo stesso Dovizioso scivolato al terzo posto con 121 punti.

Gara da dimenticare per Danilo Petrucci, partito in prima fila e arrivato al traguardo in 13ma posizione. Poco meglio ha fatto Jorge Lorenzo, su Ducati, finito all’11mo posto.