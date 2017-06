MOTOGP GERMANIA STREAMING, DOVE VEDERLO IN DIRETTA – La MotoGp torna in pista con il Gp di Germania 2017 sull’ impegnativo circuito del Sachsenring. Dopo il trionfo di Valentino Rossi ad Assen, i piloti si preparano per una sfida decisiva per conquistare la classifica del motomondiale ancora apertissima dopo la caduta di Vinales in Olanda. Ora alla guida c’è Andrea Dovizioso.

Il Gp di Germania, che tra l’altro è l’ultima apparizione del motomondiale prima della pausa estiva, sarà trasmesso in diretta su Sky MotoGp Hd (in streaming su SkyGO) e in differita su Tv8 (Canale 8 del digitale). Ecco tutti gli orari da segnarsi per non perdersi libere, qualifiche e la gara in tv.

Venerdì 30 giugno:

Ore 9 – Prove libere 1 Moto3 (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 9.55 – Prove libere 1 MotoGp (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 10.55 – Prove libere 1 Moto2 (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 13.10 – Prove libere 2 Moto3 (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 14.05 – Prove libere 2 MotoGP (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 15.05 – Prove libere 2 Moto2 (diretta su Sky MotoGP HD)

Sabato 1 luglio:

Ore 9 – Prove libere 3 Moto3 (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 9.55 – Prove libere 3 MotoGp (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 10.55 – Prove libere 3 Moto2 (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 12.35 – Qualifiche Moto3 (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 13.30 – Prove libere 4 MotoGp (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 14.10 – Qualifiche MotoGp (repliche alle 16.05, alle 19.30 e alle 23 sul canale 208; alle 17.15 su Sky Sport Mix HD)

Ore 15.05 – Qualifiche Moto2 (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 15.35 – Sintesi qualifiche MotoGp su Tv8

Domenica 2 luglio:

Ore 11 – Gara Moto3 (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 12.20 – Gara Moto2 (diretta su Sky MotoGP HD)

Ore 14 – Gara MotoGp (repliche alle 17.15 sul canale 208 e Sky Sport Mix HD e alle 20.45 sul canale 208)

Ore 14 – Gara Moto3 (differita su Tv8)

Ore 15:20 – Gara Moto2 (differita su Tv8)

Ore 17 – Gara MotoGp (differita su Tv8)

Ore 23 – Gara MotoGp (Sintesi su Tv8)

La Classifica della MotoGP:

1 – Dovizioso 115

2 – Vinales 111

3 – Rossi 108

4 – Marquez 104

5 – Pedrosa 87.