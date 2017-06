MotoGp Gp Assen: Valentino Rossi vince. Nuova classifica Mondiale piloti: Dovizioso primo

ASSEN – Valentino Rossi (Yamaha) ha vinto il Gp d’Olanda di MotoGp ad Assen, ottava prova del Mondiale. Sul circuito di Assen, il ‘dottore’ ha preceduto Danilo Petrucci (Ducati) e Marc Marquez (Honda). Quarto Cal Crutchlow (Honda), Quinto Andrea Dovizioso (Ducati), nuovo leader del Mondiale, che ha sfruttato la caduta di Maverik Vinales. Un trionfo italiano, quindi, perché alla vittoria del Gran Premio si somma la nuova leadership mondiale di Dovizioso.

Rossi ha vinto in 41:41.149, precedendo Petrucci di 0.063, Marquez di 5.201. Dovizioso è arrivato con un ritardo di 5.327, precedendo a sua volta J. Milelr (+23.390), Abraham (+36.982), L.Baz (+37.070), Iannone (+37.154) e A. Espargaro (+59.836).

“Assen è un posto speciale, ci sono tantissime persone vicine, sono felice per me e per la squadra, torno di nuovo in prima posizione”. Valentino Rossi non nasconde la gioia per il successo al gp di Olanda. “E’ stata una gara bellissima – ha aggiunto il campione della Yamaha – meglio di così non poteva andare”.

Questa la nuova classifica del Mondiale di MotoGP:

Andrea Dovizioso 115 punti

Maverick Vinales 111 punti

Valentino Rossi 108 punti

Marc Marquez 108 punti

Dani Pedrosa 87 punti

Johann Zarco 77 punti

Danilo Petrucci 62 punti

Jorge Lorenzo 60 punti