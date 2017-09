MotoGp Misano: navette, parcheggi e piano mobilità

RIMINI – Per il Gran Premio di Misano in programma questo weekend è stato definito il piano per portare il pubblico verso le tribune: il “percorso rosso” indirizzerà gli spettatori verso le Tribune A–B–C-D, il Prato 3, la Tribuna Carro 1, la Tribuna Centropista, il Paddock, le Hospitality e la Tribuna Misanino; il “percorso verde” è indicato per i possessori del biglietto “Prato 1 e 2” o Tribuna Tramonto; mentre il “percorso giallo” indirizzerà gli appassionati alle Tribune Brutapela, Brutapela 2, Brutapela Gold e Tribuna E.

Capitolo navette. Per venerdì e sabato è stato allestito un servizio navette. Da Misano Centro (Piazza Repubblica angolo Via Dante) sono previste tre corse alle 7.30, 8 e 8.30. Dal Centro Accrediti (via Del Mare) sono in programma ogni 15 minuti corse dalle 7,30 alle 18. Il trenino arriverà alla rotonda “Simoncelli”. Per quanto concerne il ritorno (costo 2 euro), la partenza è prevista dalla rotonda “Simoncelli” con passaggio in via Repubblica e via Gramsci, con stop per chi si reca in stazione, arrivo al Centro Accrediti di Via del Mare. Domenica il trenino su gomma effettuerà tre corse da Misano Centro (Piazza Repubblica angolo Via Dante) alle 7,30, 8 e 8,30, mentre dal Centro Accrediti ogni dieci minuti dalle 7.30 alle 14 e dalle 16 alle 18.

Per domenica invece sono previsti bus navette gratuiti dalle 7.30 da Riccione e Cattolica verso Misano ogni 10-15 minuti (ultima corsa alle 14.30). La linea M prevede un percorso circolare con fermate Riccione FS, Piazzale Curiel, Terme, Misano Brasile e Autodromo zona artigianale. Ci saranno fermate a Misano Brasile (numero 61, Piazzale Venezia), numero 62 (Via del mare), Centro Accrediti in fondo a Via del Mare, capolinea zona Via Camilluccia (biglietti Prato 1-2, tribune Carro 1, Tramonto, Misanino). Il ritorno ci sarà dalle 15.

La Linea 0 consiste in un percorso circolare tra Cattolica – Misano e autodromo zona artigianale (da via del Prete, via Fiume, via Carducci- zona parco le Navi, Portoverde bus stop numero 70, fermata Stazione FS numero 64, Centro Accrediti, capolinea zona Via Camilluccia). Dalle 15 saranno attivi gli autobus per il ritorno. C’è anche un percorso pedonale che parte dal retro della sede comunale (Via Repubblica) e si collega con via della Conserva e Via del Carro, raccomandato per chi ha i biglietti tribuna A-B-C-D-E, Carro 1, Tribuna Misanino, Centrale, Paddock.

Capitolo parcheggi.

Due grandi aree parcheggio saranno collocate all’uscita del casello A14 di Riccione e al Parco Le Navi di Cattolica, all’altezza delle quali sono presenti anche le biglietterie. Le aree parcheggio per auto e moto sono situate a circa un chilometro e collegate all’autodromo. Per i camperisti ci saranno circa 73mila metri quadrati di terreno per 1.800 posti divisi tra zone realizzate ad hoc per il Gran Premio e postazioni situate all’interno dei campeggi della zona sud.