La MotoGp arriva a San Marino, domenica 10 settembre 2017, e vedrà i piloti correre sul tracciato di Misano. Nell’ultimo Gp abbiamo visto sul podio Andrea Dovizioso (Ducati), Maverick Vinales (Yamaha) e Valentino Rossi (Yamaha). Nonostante l’assenza di Rossi per infortunio, vedremo se la Yamaha con il solo Vinales riuscirà a dare filo da torcere alla Ducati e alla Honda. Un appuntamento fondamentale per la corsa al titolo che vede l’italiano Dovizioso in testa al Mondiale.

Un anno fa s’impose Dani Pedrosa con la Honda, precedendo Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, che formavano il duo Yamaha. Il 32enne di Sabadell firmò anche il record della pista, fermando il cronometro sul tempo di 1’32”979.

Ecco di seguito nel dettaglio gli orari e le Tv dove seguire il weekend del Mondiale 2017 della MotoGP:

Sabato 9 settembre 2017:

ore 9.55-10.40 Prove libere 3. Diretta Sky Sport MotoGP HD.

ore 13.30-14.00 Prove libere 4. Diretta Sky Sport MotoGP HD.

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1. Diretta Sky Sport MotoGP HD e TV8.

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2. Diretta Sky Sport MotoGP HD e TV8.

Domenica 10 settembre 2017:

ore 9.40-10.00 Warm-up. Diretta Sky Sport MotoGP HD.

ore 14.00 Gara. Diretta Sky Sport MotoGP HD e TV8 (possibile anche lo streaming qui).