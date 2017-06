ROMA – Multe paradossali: se lasci aperto il finestrino dell’auto in sosta da 41 a 168 euro. E’ il codice… Lasciare la propria auto ben parcheggiata ma con il finestrino aperto può costare una multa salata. Assurdo? Non per il codice della strada. La sanzione prevista va da un minimo di 41 euro a un massimo di 168 euro. Ma, uno si chiede, la macchina è mia, che se la portino via i ladri a chi può interessare se non a me stesso? Al legislatore che sul codice ha dedicato un comma nella parte che disciplina parcheggi e soste.

Il principio ispiratore della sanzione sta nell’ingiunzione del codice a impedire che qualcuno possa usare l’auto senza il consenso del legittimo proprietario. Devi fare cioè tutto ciò che è in tuo potere per evitare che qualcuno usi la tua macchina. Si legge infatti sul codice della strada: “Durante la sosta e la fermata, il conducente deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.

Vale l’ingiunzione ovviamente anche se non hai proprio parcheggiato, ma per esempio fermato un momento l’auto in doppia fila magari per comprare le sigarette. Doppia multa in questo caso.