Sebastian Vettel, solo 3 punti sulla patente sportiva: a rischio squalifica

ROMA – Il tamponamento di Sebastian Vettel ai danni di Lewis Hamilton nel gp di Baku, potrebbe costare carissimo al pilota tedesco della Ferrari. La faccenda però rischia di essere molto più pericolosa. Infatti Vettel rischierebbe la squalifica per una gara (con conseguenze nella lotta mondiale con Hamilton).

La Fia ha decurtato 3 punti sulla patente sportiva di Vettel, che si sommano ai 6 punti già persi per altri episodi nel corso degli ultimi 12 mesi. Adesso, al pilota della Ferrari restano soltanto tre punti prima che scatti la sospensione per un Gp. Nella prossima gara in Austria, dovrà stare attentissimo, e non potrà permettersi né incidenti né colpi di testa. Dalla gara successiva, Silverstone, la patente verrà riaggiornata.