ROMA – Entro il 2022 la Smart diventerà un brand full electric in tutto il mondo. Nel senso che non verranno più prodotte Smart con motore termico ma solo a zero emissioni. In Italia le ultime consegne con motore a combustione verranno fatte ad autunno 2019. Dal 2020 solo elettriche.

Lo ha annunciato in maniera ufficiale e definitiva, dopo alcune dichiarazioni nel pomeriggio e un annuncio nei giorni scorsi che nessuno aveva preso sul serio, Dieter Zetsche n.1 del Gruppo Daimler nel corso della Mercedes Night, anteprima spettacolare del salone tedesco che apre oggi agli operatori dell’informazione.

“Entro il 2022 – ha precisato Zetsche – Mercedes offrirà almeno 50 versioni elettriche dei suoi modelli – in pratica uno per ognuno di quello in gamma. E per sostenere un piano industriale di questa portata che parla di innovazione e sostenibilità investiremo 10 miliardi nei prossimi 10 anni, uno all’anno”.