Spagna, tragedia sul circuito di Alonso: muore bambino di 10 anni sui kart

MADRID – Un bambino di 10 anni ha perso la vita in seguito a un incidente durante un allenamento di kart sul circuito Fernando Alonso di Llanera, nelle Asturie. Lo riporta la Federazione spagnola di automobilismo attraverso la sua rete social.

L’impatto nel pomeriggio di sabato, 22 aprlile, quando Gonzalo Basurto, questo il nome del bambino, era alla guida del suo kart che si è scontrato contro un altro mezzo, durante una sessione di prove in pista. Soccorso in circuito, il piccolo è stato trasferito in ambulanza all’Ospedale Universitario Centrale delle Asturie, a Oviedo, dove nella mattina di domenica è deceduto per la gravità delle ferite.

Fernando Alonso ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del piccolo Gonzalo sui social. “Mi sveglio al mattino presto in uno dei giorni più tristi, distrutto. Abbraccio grande alla famiglia di Gonzalo e al karting intero” è il messaggio scritto su Twitter dal due volte iridato di Formula 1.

La fondazione Circuito e Museo Fernando Alonso e la Federazione automobilistica del principato hanno assicurato che durante l’allenamento di karting in cui è avvenuto l’incidente erano presenti tutte le misure di sicurezza. In una dichiarazione congiunta, la Federazione e i responsabili del circuito hanno assicurato che l’intervento dei servizi di assistenza e sanitari presenti “erano esemplari, così come l’attuazione di tutti i protocolli di emergenza e le misure di sicurezza necessarie, come in un test ufficiale”.