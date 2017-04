ROMA – Tra qualche giorno scatteranno una serie di controlli sulla rete autostradale sulle gomme dei veicoli. La polizia stradale infatti lancerà l’operazione “Vacanze sicure” che prevede almeno 10mila controlli a partire dal 20 aprile fino al 5 giugno.

Sulle strade statali e provinciali alcune pattuglie fermeranno gli automobilisti con un obiettivo chiaro: il controllo dei pneumatici.

“Le infrazioni più comuni statisticamente nel corso degli anni – spiega una nota della polizia – sono le gomme lisce, danneggiate, non rispondenti alla carta di circolazione o non omologate. E quello sotto-gonfiate, cioè con una pressione inferiore a quella prevista e sicura”.

L’operazione dei controlli scatterà in Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia. Le sanzioni vanno da 78 euro per le gomme lisce ma possono anche arrivare ai 1.000 euro per pneumatici non a norma.