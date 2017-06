Valentino Rossi: festa sul podio di Assen con Petrucci, Marquez escluso

ROMA – Valentino Rossi ha trionfato ad Assen, nel Gp di Olanda, al termine di una gara pazzesca, e ora si ripropone di prepotenza nella lotta per il titolo mondiale. Una classifica, quella della MotoGp che vede quattro piloti raggruppati in soli sette punti (in testa c’è Dovizioso).

E c’è stato un gesto che non è passato inosservato. Dopo aver baciato il podio, il Dottore ha clamorosamente escluso Marc Marquez dai festeggiamenti. Rossi infatti ha celebrato la vittoria con Danilo Petrucci, senza degnare di uno sguardo il rivale, con cui la tensione resta altissima.