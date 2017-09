ROMA – La notizia del grave infortunio che ha colpito Valentino Rossi, ha colpito il mondo dello sport. Tra i primi a stringersi virtualmente attorno al Dottore c’è stato anche il rivale di mille battaglie (e polemiche) Max Biaggi.

Un tweet veloce di Biaggi verso Rossi subito dopo aver appreso dell’incidente avvenuto che ha causato la frattura alla gamba destra: “Faccio un sincero in bocca al lupo a @ValeYellow46 sperando non sia così grave. Capisco il dolore, mi dispiace per lui e per il suo campionato”.

Parole di affetto verso un ex nemico in pista, dopo che lo stesso Valentino aveva dimostrato lo stesso atteggiamento davanti ai problemi avuti dallo stesso Max Biaggi.