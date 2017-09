ROMA – “Il tempo di recupero non è breve, ma farò tutto il possibile per tornare il prima possibile”: così dice Valentino Rossi in una nota della Yamaha. “E’ un vero peccato non poter essere presente al mio Gp di casa – scrive il ‘dottore’ – Ero ansioso di poter gareggiare davanti ai miei tifosi perché a Misano c’è sempre una atmosfera speciale. Purtroppo devo curare l’infortunio e la squadra mi sta sostenendo nella riabilitazione. Fortunatamente non sto troppo male e sono già riuscito ad iniziare un po’ di fisioterapia”.