ANCONA – Valentino Rossi è stato operato nella notte nell’ospedale di Torrette ad Ancona, e non a Rimini come si era appreso in precedenza, per la frattura di tibia e perone riportate in un incidente di moto ieri a Borgo Pace, mentre si allenava.

Il trasferimento nell’Ortopedia dorica, nel reparto del primario Raffaele Pascarella, è avvenuto nella notte. Ai cronisti era stato detto che Valentino da Urbino era stato portato a Rimini: un ‘depistaggio‘ a quanto pare voluto, per mantenere la privacy del pilota.

Sarebbe stato proprio il pilota a scegliere il trasferimento nella struttura anconetana dall’ospedale di Urbino, dove era stato portato dopo la caduta. A breve è atteso un bollettino medico.