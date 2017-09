ROMA – Se Valentino Rossi era già pronto a tornare in pista a ottobre, a rimpiazzarlo ci pensa la Yamaha. L’azienda ha annunciato che non c’è nessuna speranza di vedere Rossi in pista ad Aragon. Il campione potrebbe tornare in pista forse per il MotoGp del Giappone a Motogi, ma bisognerà attendere l’esito della sua riabilitazione.

Ciò che sembrava ovvio – e che lo stesso Valentino aveva chiarito – ma che la speranza e la passione dei tifosi rifiutavano di ammettere è stato certificato l’11 settembre dal team Movistar Yamaha, che ha annunciato sia il ritorno del Dottore non prima di un mese, per il Gp del Giappone di Motegi, sia il nome del pilota che lo sostituirà nella prossima gara, tra due settimane in Spagna.

La scelta per rimpiazzare Rossi è caduta sul pilota di Superbike Michael Van der Mark, esordiente assoluto in MotoGp. Una scelta obbligata per il team, che per forza deve schierare due moto nella prossima corsa dopo aver messo in pista il solo Maverick Vinales ieri al Gp di San Marino a Misano.

“Per Valentino è impossibile presentarsi, quindi abbiamo cercato un valido sostituto tra i piloti che abbiamo sotto contratto – ha spiegato il managing director di Yamaha Motorsport, Lin Jarvis -. Si tratta di un passo difficile, ma siamo sicuri che Van der Mark abbia la giusta esperienza. Gli auguriamo il massimo successo. Speriamo anche che Valentino possa tornare presto”.

Il 25enne olandese non sta brillando nella Sbk, è settimo in classifica, e non ha mai provato la M1, ma conosce il paddock del Motomondiale perché nel 2010 ha preso parte a sette gran premi della classe 125cc, e nel 2011 al Gp di Olanda della Moto2, inoltre ha nel suo palmares ben tre vittorie alla 8 Ore di Suzuka.