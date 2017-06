Vettel-Hamilton, pilota Ferrari furioso dopo Gp Baku: “Non si fa così”

BAKU (AZERBAIGIAN) – ”Hamilton ha frenato un paio di volte, non si fa così, non so perché ho avuto la penalità, non so perchè ho avuto io la penalità e lui no”. Parole al veleno targate Sebastian Vettel che replica così a Hamilton con gli quale si è tamponato in pista in regime di safety-car (GUARDA IL VIDEO QUI).

‘‘E’ pericoloso per chi sta dietro – aggiunge il pilota tedesco della Ferrari a Sky – ho danneggiato la mia ala, vai tu a dirglielo” Poi Vettel parla della gara: ”La macchina – aggiunge il tedesco della Ferrari – era molto buona, nel complesso credo sia stata una bella gara”.

Ricciardo: non riesco a credere di aver vinto partendo dalla decima posizione, è stata davvero una gara e una partenza pazza. All’inizio sono finito addirittura in diciassettesima posizione e non pensavo davvero di poter vincere, ieri ero deluso e oggi ho pensato che dovevo stare fuori dai guai e questo alla fine ha pagato