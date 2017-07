YOUTUBE GP Austria: falsa partenza di Valtteri Bottas? La rabbia di Sebastian Vettel

VIENNA – Nel Gp di Austria si è imposto Valtteri Bottas. Una vittoria ottenuta al fotofinish su Sebastian Vettel, che negli ultimi giri gli si è fatto sotto fino quasi a superarlo. Ma la vittoria è viziata dal sospetto di una falsa partenza del pilota finlandese della Mercedes. Bottas infatti è stato anche “indagato”, ma la commissione gara lo ha scagionato. Certo, la partenza è stata rapidissima. Molto più che sospetta. Anzi, a giudicare da questo video la falsa partenza è netta.

E questa convinzione è stata rilanciata con durezza anche da Vettel al termine della gara: “Per me era falsa partenza. Punto”. Parole dure, pronunciate nel corso della conferenza stampa in cui Bottas seduto al fianco del tedesco. Ma tant’è, per il finlandese della Mercedes non c’è stata alcuna punizione, una punizione che avrebbe permesso a Vettel al di là di ogni ragionevole dubbio di conquistare la vittoria.